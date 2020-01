1. pipo le 24/01/2020 17:10



Normal M. le Maire mise tout sur la fiesta et en oubli l'essentiel!!!!!!!!!!



Un peu comme dans la cigale et la fourmi



La cigale, ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la tempête tropicale fut venue



Normal M. Fontaine me direz vous, mais il manque le LA pour que la musique soit bonne...

Bientôt les élections municipale!