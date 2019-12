Retour du vent pour plusieurs jours, un peu de houle sur les côtes Sud et Ouest

Jeudi après-midi les quelques averses sont plus probables dans les hauts de l'Ouest.

Prévisions pour la nuit du 18 au 19 Décembre



➡️ Le ciel se défait de la couverture nuageuse en soirée. Des entrées maritimes peuvent néanmoins chatouiller de temps à autre le littoral du Sud Sauvage jusqu'à Sainte Rose et même lâcher quelques ondées au cours de la nuit.



🎏 Les brises s'imposent partout.



🌊 La mer est peu agitée sauf sur les côtes Ouest et Sud où un train de houle de 2m environ rentre en cours de nuit.



🌡️ Les températures minimales restent douces malgré une très légère baisse par rapport aux nuits précédentes : on attend entre 23 et 26° sur le littoral en allant de Sainte Rose au Port avec 25° à Saint Gilles.

Le thermomètre devrait afficher 9° au volcan , 15° au Brûlé ou encore 18° à Salazie.



Prévisions pour le jeudi 19 Décembre



➡️des nuages peuvent encore trainer le long des côtes du Sud sauvage et vers Sainte Rose. Ailleurs le bleu est la couleur du moment.des développements nuageux apparaissent sur les pentes et dans l'intérieur mais l'impression de beau temps perdure alors que le soleil reste souverain sur le littoral.➡️la couverture nuageuse péi se concentre sur les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest où elle peut produire quelques ondées qui peuvent déborder ponctuellement vers la Grande Chaloupe.Les cirques, le Maïdo, et les sommets conservent un temps clément et souvent lumineux. Les randonnées au volcan se font sous le soleil.de Sud-Est n'épargne réellement que la Baie de Saint Paul, le Port et la Possession. Ailleurs l'alizé souffle avec une relative constance et génère quelques pointes à 50/55km/h particulièrement vers Pierrefonds, au Nord de Sainte Rose et sur le Nord-Est.🌊 La mer est peu agitée sur la zone déventée. Elle s'agite un peu sous l'effet du vent sur les côtes Nord et Est.La houle australe atteint 2 m sur les côtes Sud et Ouest.Les températures maximales se rapprochent des normales de saison .➡️➡️05h34 le 19 --18h55 le19🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot :