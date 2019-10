Retour en images : Souker et touker pour cette 4ème édition du Festikal !

Le 30/10/2019 | Par Vile de Saint-Paul | Lu 76

Ce samedi 26 octobre, l’heure était aux festivités du Festikal. Après plus de deux semaines de contes et de légendes dans les quartiers et dans les écoles, cette « Somèn Kreol », s’est clôturée en apothéose avec l’apparition tant attendue de l’emblématique Gran Mer kal, personnage imaginaire incontournable de notre patrimoine réunionnais lors de cette manifestation artistique de qualité (MAQ).



Parents, enfants, amis, famille, tous se sont amusés tout au long de l’après-midi. Ils ont mis à rude épreuve les méninges en résolvant des énigmes, à chasser les vitrines du centre-ville, à se déhancher sur les rythmes effrénés de la Zumba Kal, à défiler avec les zombies, les sorciers, les squelettes pour au final se restaurer tout en appréciant les concerts de la soirée prévus sur la place du débarcadère.



Les artistes tels que Wizdom, Médérice, Joe Vany, blackT, Ramsy, PLL, Baster, Votia, Ti Z’enfant Gado et bien d’autres encore, ont été mis à l’honneur pour fêter cette 4ème édition riche en émotions.



Comme l’a scandé Cindy, une spectatrice, « le festikal est un très bon moment pou nou fête nout culture » !