Retour en images de l'arrivée du Mistral et de la frégate Guépratte à La Réunion

Le 10/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 281

Le porte-hélicoptères amphibie Mistral et la frégate Guépratte sont arrivés ce vendredi à La Réunion pour une escale technique. Près de 350 palettes de 200 tonnes d’eau et de denrées alimentaires, de masques et autres matériels sanitaires ont été chargés à destination des autorités mahoraises pour soutenir la lutte contre le coronavirus. Photos: ©Audrey.TELLIER/ARMEES