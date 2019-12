Retour en images sur le 20 Désamb

Le 26/12/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 66

Plus d’un millier de personnes présentes sur la Place du Débarcadère pour la fet’ kaf . 171 ans de liberté, Saint-Paul i oubli pas. Merci aux artistes et à vous. Bonnes et heureuses fêtes à vous tous !