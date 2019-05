Retour en images sur les festivités de Plateau Caillou en fête

Le 20/05/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 72

Comme chaque année et ce depuis trois ans maintenant «Plateau Caillou en fête» est devenu le rendez-vous incontournable des manifestations de quartier. Cette animation dans le quartier prioritaire de Plateau Caillou est l’occasion de renforcer le lien social entre les habitants.



Un weekend de festivités qui a ravi plus d’un millier de personnes où les talents saint-paulois, la fiesta créole, le Maloya, la famille et la jeunesse étaient à l’honneur. En marge des concerts, l’artisanat était représenté par les associations du FIL (Forum des Initiatives Locales), aussi un trail de 17km a été organisé par l’association ASCPC, des manèges, et sans oublier l’incontournable Radio crochet du dimanche qui, comme année chaque, suscite une forte participation et une vive émotion dans le public.



Comme l’a fait remarquer, Nadège, habitante du quartier, « c’est bien de faire des fêtes de quartier comme ça, car c’est l’occasion de faire bouger le quartier… Tout le monde participe, fédère et s’amuse… C’est important »