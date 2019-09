Retour en prison: Il a mis KO en un coup de poing un père de famille

Le 03/09/2019 | Par N.P | Lu 488

Un jeune homme de 25 ans a, hier, été condamné à 18 mois de prison, la révocation d’un précédent sursis et une amende de 100 euros pour des violences aggravées et délit routier.



Dimanche, il a été arrêté sur son scooter sans assurance et a pris la fuite. Pour cause, le 27 mars dernier, sous chimique et ivre, il a mis KO en un coup de poing un père de famille lors d’une bagarre à St-Joseph. La victime a perdu connaissance. Elle souffre d’un traumatisme crânien et de plusieurs fractures au visage, indique la presse écrite.



Jugé en comparution immédiate, le prévenu a expliqué s’être rangé et vouloir s’occuper de sa famille. Le jeune homme n’a pas convaincu, il est retourné en prison.