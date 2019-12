Retour sur la journée de dépistages qui s’est déroulée au CHOR le 3 décembre dernier

Le 05/12/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 163

Dans le cadre de la campagne annuelle de sensibilisation autour du VIH, des hépatites et des IST, un stand d’information et de dépistage s’est tenu le 3 décembre dernier à l’entrée du CHOR de 10h à 15h à l’attention des usagers de l’hôpital et du personnel.



Au programme : test rapide de dépistage pour le VIH et dépistage des IST. Informer, conseiller et insister sur la prévention, ont été les maîtres-mots de cette journée.