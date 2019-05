Retour sur le Tournoi de Beach Soccer au Front de mer de Saint-Paul

Le 14/05/2019 | Par Ville de Saint-Paul

​Le mercredi 1er mai s’est tenu la troisième édition du Beach Soccer Nocturne au front de mer de Saint-Paul. Un tournoi qui a rassemblé plus de 200 personnes.

Lors de cette rencontre qui a regroupé pas moins de 12 équipes, les confrontations n’ont pas manqué de donner un beau spectacle sur le sable blanc. Le Maire, Joseph Sinimalé et l’adjoint de secteur, délégué à la Sécurité, Jean-Marc Aure, ont introduit la manifestation sportive par un discours rappelant la volonté du premier magistrat de promouvoir la pratique du Beach Soccer dans les quartiers de la commune.Au final, ce sont les jeunes de Citerne Troussaille qui remportent le tournoi devant l’équipe de Saint-Gilles-les-Bains (2ème) et Corbeil (3ème). En levé de rideau de la finale, deux équipes féminines se sont affrontées lors d’un match d’exhibition. Les filles des clubs de l’Étang et de Savanna ont elles aussi fait la démonstration de leur talent balle au pied.Élus, joueurs et organisateurs se sont retrouvés à la fin du tournoi pour une remise des récompenses qui a conclut la manifestation en beauté.