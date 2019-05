Retour sur les Gilets Jaunes : Trois hommes condamnés

Le 22/05/2019 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 604

Si les détails de cette sombre période de fin 2018 commencent à être flous pour certains, la justice, elle, n’oublient pas les incidents et continue à faire payer les malfaiteurs. Les Gilets Jaunes, manifestant dans les rues de La Réunion, étaient nombreux en novembre et décembre dernier. Mais les fauteurs de trouble, emportés par l’élan d’indignation, également.



Jugés devant le tribunal correctionnel de Champ-Fleuri ce mardi, deux jeunes ont dû répondre de faits de tentative de vol dans un PMU de la rue Mazagran à Saint-Denis dans la nuit du 20 novembre. Les deux sans casier judiciaire, l’un animateur socio-éducatif pour la ville de Saint-Denis, ils ont néanmoins décidé de forcer la porte avec un pied de biche afin de pénétrer dans le commerce. En période de couvre-feu, qui plus est.



Ils ont été condamnés à six mois de prison avec sursis. Une peine requise par la procureure, Valérie Mascarin."Un climat d’abrutissement généralisé", selon la procureure qui a requis six mois également pour un autre prévenu. Lui, se trouvait le 17 novembre à Hellbourg sur un barrage dans la rue principale. Une rixe éclate et les gendarmes interviennent pour calmer la situation à l’aide de gaz lacrymogènes. L’ambiance est tendue, le mot "purge" circule et il s’arme d’un sabre. Pour cela, cet employé de l’ONF sera condamné à 4 mois de prison avec sursis.