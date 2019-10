"Retour sur les lieux": Des contrôles routiers systématiques après les accidents mortels

Retour sur les lieux. Près d’un mois après la sortie de route qui a coûté la vie à un motard de 33 ans* sur la quatre-voies de Saint-Leu (au niveau de la sortie Portail), les forces de l’ordre se sont mobilisées ce lundi pour une opération de contrôle routier. "Ce sera le cas pour chaque accident mortel sur l’île. Environ un mois après, sur le lieu où s'est produit l'accident et sur le même créneau horaire", explique le commandant Vincent Audon, chef d'escadron à la compagnie de Saint-Paul. Ce lundi, une quinzaine de fonctionnaires (de l'escadron de sécurité routière et de la communauté de brigade de Saint-Leu) étaient mobilisés. Objectif : "s’attaquer aux causes les plus graves d’accidentologie et de mortalité sur la route, à savoir l’alcoolémie et la vitesse". "On va rechercher à faire mal en réprimant les comportements les plus dangereux", notamment en confisquant et en immobilisant les véhicules, explique le commandant, soulignant au passage que "la politique du chiffre est révolue". Un drone dans le dispositif, une première