Rétrospective : Les faits divers qui ont marqué La Réunion en 2019

Le 31/12/2019

L'année 2019 s'achève, laissant derrière elle de nombreux faits divers. Voici une sélection des événements les plus marquants à l'île de La Réunion.



Rivière des Galets : Un père tue ses trois enfants



Un terrible drame s'est déroulé au Port ce dimanche. Trois enfants sont décédés. Leur père est l'auteur de cette tuerie. Le quartier de la Rivière des Galets est sous le choc. Vers 11H ce dimanche 24 mars 2019, un terrible drame s'est produit rue Jean Giono au Port. Un père de famille a étranglé trois de ses quatre enfants. Les victimes ont 5, 3 et 2 ans. La plus grande, qui est âgée de 10 ans, a pu s'enfuir. Un terrible drame s'est déroulé au Port ce dimanche. Trois enfants sont décédés. Leur père est l'auteur de cette tuerie. Le quartier de la Rivière des Galets est sous le choc.



Attaque de requin à Saint-Leu : Le surfeur est décédé



Le jeudi 9 mai 2019, un jeune homme pratiquant le surf est décédé des suites d’une attaque de requin à Saint-Leu. Une attaque de requin s'est produite à Saint-Leu ce jeudi après-midi. Les secours sont intervenus pour tenter de récupérer le corps de la victime. Ce sont des surfeurs avec lesquels il était qui ont donné l'alerte. Leur ami a eu la jambe arrachée par le squale.



Il dénonce son fils vendeur de "chimique" pour mettre fin au trafic



Ce père de famille, militant associatif et candidat aux prochaines municipales, est touché de près par ce fléau. Afin "de le protéger et protéger ses éventuelles victimes" , il a décidé de dénoncer aux autorités son fils de 23 ans, présumé vendeur de tabac chimique

Un jeune saint-pierrois dans un état de mort cérébrale à cause du tabac chimique



Ce vendredi, sa vie a basculé. Vers 11 heures, en bas de la cité, le jeune homme est rejoint par un autre dalon. Ils auraient tous les deux inhalé du tabac chimique... et fait un malaise dans la foulée. Les effets de cette substance sont irréversibles et "Doungo" en a malheureusement payé les conséquences.



Le 28 septembre dernier, alors que leur vol avait dû faire une escale improvisée en Egypte avant d'atterrir à Marseille, certains membres de la compagnie Air Austral, descendus dans un hôtel d'Aix en Provence, décident d'organiser une soirée pour fêter le premier vol d'un pilote sur Boeing 777. En fin de soirée, il ne reste que quatre personnes pour finir la fête, le pilote, un PNC et deux hôtesses.



Dans l'euphorie et compte tenu de l'état particulièrement alcoolisé de tout le monde, certains ont pu penser que cette petite soirée se finirait dans la chambre de l'une des filles. Selon nos informations, la jeune fille décline toute proposition et refuse catégoriquement. Au petit matin, elle découvre sa chambre dans un état tel qu'elle préfère partir sans prévenir la réception.



L'humoriste Otwa trouve la mort à la rivière Langevin



L'humoriste connu pour son personnage et ses vidéos animées est décédé ce samedi à la Rivière Langevin . L'accident est survenu alors que le jeune homme âgé de 29 ans se trouvait avec des amis le long de la rivière. Victime d'une hydrocution, l'homme s'est noyé. Malgré l'intervention des secours, il n'a pu être ranimé.



Les policiers saisissent le zamal vendu dans une station-service



Les unités de la BAC de Saint-Denis ont retrouvé 1,3 kg de têtes de zamal dans son coffre , destinées à être vendues à des commerces, pour une valeur totale de 40.000 euros. L’homme a été placé en garde à vue pour détention, transport et offre de stupéfiants. Il est ressorti du commissariat vers 19h35. Le gérant de la station a également été auditionné.



St-Denis : Le Petit Marché sous le contrôle d’une "mafia" ?



"Tout le monde est en train de crever dans ce marché". Entre travail illégal, menaces, intimidation et favoritisme présumés, les bazardiers racontent survivre tant bien que mal au Petit Marché de Saint-Denis. Situé dans le bas de la rue Maréchal Leclerc, dans ce coin du centre-ville laissé à l'abandon, le marché couvert semble abriter une "mafia" avec notamment des commerçants peu scrupuleux qui imposeraient leur règne par la terreur.



Un jeune Réunionnais frappé à mort à Reims



Dans la nuit de vendredi à samedi, dans une rue du centre-ville de Reims, un jeune homme d'origine réunionnaise, Bastien Payet, a fait une rencontre malheureuse. Alors qu'il se promenait en compagnie de son meilleur ami et de deux amies, ils ont été pris à partie par un groupe d'étudiants avinés. Une remarque sexiste de la part du groupe d'étudiants aurait déclenché une dispute, puis Bastien Payet a reçu une avalanche de coups de pied et de poing, à la tête. Bastien est décédé des suites de ses blessures dans la nuit de samedi à dimanche.

Entre-Deux: Un gendarme se suicide



Dans un communiqué en début de soirée, la Gendarmerie de La Réunion apporte son soutien à la famille et collègues du militaire. "L'ensemble de ses camarades s'associe à la douleur de la famille et de ses proches", écrit la Gendarmerie de La Réunion. Par ailleurs, le commandement de la gendarmerie informe qu'une enquête a été confiée à la section de recherches de Saint-Denis par le parquet du tribunal de grande instance de Saint-Pierre, afin de préciser les causes de la mort.



Route du littoral : Il aide un motard tombé et se fait percuter



Ce motard lui doit peut-être la vie. Un automobiliste s'est arrêté pour lui venir en aide, après qu'il a été victime d'une chute avec sa passagère. L'homme a tenté de sécuriser la zone de la chute et de prévenir la circulation, lorsqu'un sur-accident s'est produit. Une voiture puis une autre ont percuté l'homme qui leur venait en aide. L'homme a eu le pied arraché par la violence du choc.



Attaque de requin à Ste-Rose : Un pêcheur est décédé