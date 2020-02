Retrouvez le planning des collectes de sang pour le mois de mars 2020

Le 27/02/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 70

L’Établissement Français du sang organise plusieurs collectes mobiles de sang à Saint-Paul tout au long du mois de mars 2020. Tous les dons sont importants. Et si vous donniez votre sang?



Aucun produit ne peut se substituer au sang des donneurs bénévoles. De plus, la durée de conservation des produits sanguins est limitée dans le temps (5 jours pour des plaquettes et 42 jours pour des globules rouges). La mobilisation des donneurs est essentielle chaque jour. La nécessité de donner son sang est quotidienne et permanente. Engagez-vous ! Prenez le temps de sauver des vies.