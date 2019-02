Réunion/Maurice: Chaud et sec aujourd'hui mais des averses parfois orageuses sont possibles cette nuit

Le 26/02/2019

L'instabilité pourrait se renforcer à proximité des Iles Soeurs ce soir et la nuit prochaine.

Bon après midi la Réunion!

Réunion et Maurice vues à 15h.2019 Fev 26 16h10 Mascareignes1: il a fait chaud et sec sur la plupart des régions de la Réunion et de Maurice. La plupart des zones littorales ont affiché des maximales supérieures à 31°C avec des pics de l'ordre de 34/35°C dans l'ouest des deux îles. Quelques averses intéressent en ce moment même Sainte Rose, la Plaine des Palmistes, le volcan ou encore Colimaçons à la Réunion et la moitié sud ouest de Maurice. Mais tout cela reste bien raisonnable.2: les modèles continuent à anticiper le renforcement de l'instabilité à proximité des Iles Soeurs ce soir et cette nuit. Jusqu'à présent ils ont plutôt soufflé le chaud et le froid c'est pourquoi je vais suivre la situation en temps réel. A priori ce sont les zones nord et est des deux îles qui seraient les plus exposées aux averses potentiellement orageuses cette nuit.4: je reviendrai vers vous dans le courant de la soirée.A plus tard...Cheers,Patrick Hoareau.