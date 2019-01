Réunion/Maurice: le risque pluvio-orageux persiste localement pour cet après midi

Le 17/01/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 330

Très contrasté suivant les régions.

Le risque pluvio-orageux persiste pour cet après midi.

2019 JAN 17 14h12 MascareignesDes averses et des orages sont notés sur le sud et le sud ouest de Maurice vers Souillac ou encore Chamarel.A la Réunion le grand soleil des côtes nord et est contraste avec les hauts de l'ouest et du sud ouest ou les averses ont commencé sur les hauts.Cheers,Patrick Hoareau.