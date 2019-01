Réunion/Maurice: risque orageux pour demain après midi.

Le 17/01/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 85

Maurice: Rivière Noire/Tamarin noyé sous un déluge cet après midi.

2019 JAN 19h Mascareignes.Petite note de remerciements sincères pour votre fidélité et votre soutien.Météo974 a un mois aujourd'hui et se porte bien. Et les projets ne manquent pas.Cheers,Patrick Hoareau.