Reunion Métis - PLR carton rouge

Le 27/09/2019 | Par Un citoyen Saint-Paulois, fatigué de vos méthodes ! | Lu 90

Je suis surpris de la position du PLR (de Mme BELLO et du porte-parole, M. SERAPHIN) sur un événement qui aura lieu ce week-end 27-29 septembre 2019 sur Saint-Paul débarcadère, Saint-Paul berceau du peuplement de La Réunion.



Je suis scandalisé de voir le côté pervers de la politique. Peut-on tomber aussi bas dans l'appréciation et la critique des actions culturelles en faveur de la population ?



Mesdames, Messieurs les dirigeants du PLR, n'avons-nous pas le droit, les citoyens de profiter d'un spectacle hors pair. Un spectacle qui a connu beaucoup de succès à Maurice.



Serions-nous moins que nos cousins mauriciens ?



J'essaie de comprendre ce que l'on peut reprocher aux porteurs de projet de cet événement. Car oui, Mesdames, Messieurs les politiques de bas étages, il s'agit bien d'un événement porté par des privés, des chefs d'entreprises qui veulent à leur manière s'investir dans la cité.



Il est évident que pour qu'une opération pareille puisse se mettre en place l'accompagnement des collectivités soit nécessaire.



Mesdames, messieurs les politiques, n'êtes-vous pas fatigués de jouer les rabats-joies en faisant systématiquement passer les autres pour des voleurs-vantard-menteur-voyous, etc et vous présenter à nous comme de blanche colombe ?



N'êtes-vous pas fatigués de pratiquer la politique de Neandertal ? n'avez-vous pas compris le message des gilets jaunes ? n'avez-vous pas pris conscience des attentes de la population ?



Mesdames, messieurs c'est un CARTON ROUGE pour le début de votre campagne électorale. Nous sommes fatigués de gens comme vous.



En 2020, la population est en droit d'attendre autre chose de nos futurs dirigeants.



350ème anniversaire du peuplement de La Réunion – 10 novembre 2013.



Saint-Paul, mérite beaucoup mieux, une nouvelle génération de politiciens dans un esprit de construction et pas systématiquement de critique alors qu'eux-mêmes l'ont fait à la veille des élections en novembre 2013 (à quelques mois des élections municipales de mars 2014).



Monsieur SERAPHIN, êtes-vous devenu alzheimer (avec le respect que nous devons aux personnes atteintes de cette maladie) ? qu'avez-vous fait en 2013 sur le front de mer de Saint-Paul ? n'étions-nous pas en période électorale ?



Oui, la commémoration du 350ème anniversaire du peuplement de La Réunion était un beau spectacle mais pour quel montant (plus de 400.000 € pour le compte que de la mairie) et dans quel objectif (si ce n'est qu'à des fins politiques).



Faut-il compléter les exemples de vos pratiques (déclassement de 45 ha de terrain au profit d'un seul propriétaire et non des moindres), autorisation pour des travaux pour une future carrière à piton défaud, pose d'une première pierre pour le CHOR alors même que le permis n'était pas accordé, la liste peut être longue.



Autant d'exemples de mauvaises pratiques, de mauvaises gestions, de mauvaise gouvernance.



Aujourd'hui à des fin politiques, vous venez faire le buzz sur une opération qui se déroule à Saint-Paul (là où vous souhaitez candidater pour 2020). Je crois que vous êtes trompés de combat (comme d'habitude) mais cela nous laisserons les Saint-paulois en juger !



Pour ce jour, juste une suggestion, ne venez pas juger des porteurs de projet privés qui veulent apporter un plus pour les Réunionnais, pour le tourisme et pour la culture.



Comment pouvez-vous vous positionner comme candidats à Saint-Paul avec cet état d'esprit ?



Tracez votre route, mais laissez les porteurs de projet travailler, laisser les entreprises créer les emplois, laisser les citoyens vivre.