Réunion Métis

Le 16/09/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 157





LUMIÈRE & INSTALLATIONS ARTISTIQUES





COMITÉ ARTISTIQUE



PERFORMANCE

MUSIQUE





DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE & SOCIALE

Réunion Métis, parcours artistique urbain, une façon inédite de vivre la culture à La Réunion… Imprégnés des richesses de leur île, qu’elles soient naturelles, patrimoniales ou culturelles, des dizaines d’artistes locaux mobilisés afin de faire de ce nouveau rendez-vous le plus bel étendard du vivre ensemble local.Cette expérience immersive, gratuite et ouverte à tous, propose un panel de la culture locale et fait rayonner les valeurs de La Réunion dans la zone océan Indien et à l’international.Et c’est l’association des ces différents talents, acteurs privés et publics, comité artistique, jeunes et moins jeunes, associations, écoles, qui prodiguent à Réunion Metis toute son originalité et sa force.Le public est invité à évoluer parmi diverses installations artistiques et lumineuses qui jalonnent le parcours Réunion Métis.La co-construction artistique du collectif Porlwi et de Sanjeeyann Paleatchy, proposera une illumination du débarcadère et de ses alentours.La Kompani Soul City de Didier Boutiana avec une trentaine de danseurs, investira le débarcadère pour un spectacle d’ouverture à 19h chaque soir, puis ira à la rencontre du public au détour des rues du centre-ville.Surplombant la mer, la Salle Verte 2.0, installée par Jean-Claude Jolet, où lumières et matières se mêlent pour réinventer cet incontournable de la tradition créole. Plus loin, l’artiste Esther Hoareau offre au public une œuvre participative inédite : un arbre à câlin interactif qui s’illumine et chante lorsqu’il est enlacé... Si vous levez les yeux, vous apercevrez près de 1000 oiseaux tissés en palme de coco, imaginés par Jordan Tress’ali. Ainsi qu’un mapping réalisé pour l’occasion par Yann Péron & Électrocaïne.À l’image de l’événement, une programmation musicale hétéroclite a été pensée par David Mantault et Arno Bazin sur les « Kombi Sound System ». Une diversité d’artistes représentatifs de la richesse musicale contemporaine de l’île sera proposée.Une sélection de street artistes menée par le duo Kid Kréol et Boogie, habillera 5 murs de Saint-Paul.Enfin, pour que tous les sens soient sollicités au cours de ces soirées, une cuisine locale et internationale sera proposée par plusieurs food trucks et un moment de partage autour d’une grande table, dans un esprit guinguette.Le fonds de dotation La Réunion des Talents, avec à sa tête Pascal et Nathalie Thiaw-Kine, a décidé de s’intéresser principalement au secteur des arts graphiques et visuels : ce que représente justement Réunion Métis.Réunion des Talents se veut rassembleur du monde de l’entreprise autour des valeurs que l’on retrouve au sein de Réunion Métis : le partage, la transmission, l’innovation et l’envie de progresser. Elle veut promouvoir une image positive de La Réunion, à travers sa culture et ses talents artistiques.Réunion des Talents a ainsi agrégé nombre de partenaires mécènes, acteurs reconnus du monde de l’entreprise et du développement du territoire, pour accompagner Réunion Métis à s’affirmer comme un carrefour culturel et artistique.La Fédération Réunionnaise du Tourisme, est la Fédération des Offices de Tourisme, dont l’une des missions est la communication touristique auprès de la clientèle. En lien avec l’ensemble des acteurs de la filière, la FRT était l’acteur tout trouvé pour porter la coordination de l’événement. Son accompagnement se situe dans la continuité de ses actions car elle en partage les valeurs et l’état d’esprit, avec les Réunionnais.Dans le cadre de sa mission de promotion de La Réunion vers les marchés extérieurs, l’IRT soutient cet évènement d’envergure régionale, qui permet aux voyageurs de s’immerger dans les valeurs du vivre ensemble et de rencontrer des talents réunionnaisOn connaît l’appétence des touristes extérieurs pour des festivals artistiques urbains.L’IRT met ainsi en lumière Réunion Métis sur ses marchés prioritaires éloignés et l’accompagne d’une couverture médiatique pour capter la clientèle sur les marchés de proximitéAu travers de ces deux satellites, c’est aussi la Région Réunion qui intervient sur ce projet fédérateur, à la croisée des secteurs économiques, touristiques et culturels. C’est tout naturellement que la collectivité régionale a voulu s’inscrire dans ce projet où les valeurs de solidarité, du métissage, de fraternité et de liberté, font partie intégrante de cet événement d’envergure, qui participe au rayonnement de l’art réunionnais et du vivre ensemble.L’État accompagne le déploiement de cet évènement artistique à l’international en 2019 La mairie de Saint-Paul contribue à la logistique de l’organisation dès 2018.​Réunion Métis propose de réunir en un même lieu et même moment, différents champs d’expression et de les partager dans un environnement urbain. Installation artistique : lumière, mapping et projets interactifsPerformance : danseurs amateurs et professionnelsMusique : nombreux groupes, solistes et DJ par soirStreet Art : réalisations d’artistes locaux sur les murs de la villeStreet Food : cuisine réunionnaise et du mondeLe public est invité à évoluer parmi diverses installations artistiques et lumineuses qui jalonnent le parcours Réunion Métis.Co-constrution collectif Porlwi et Sanjeeyann Paleatchy : Illumination du débarcadère, de la plageJean-Claude Jolet : Salle verte 2.0Esther Hoareau : L’arbre à CâlinTress’ali Jordan : Le jardin des oiseaux, une envolée de 1000 oiseauxYann Péron & Électrocaïne : MappingOrchestré par Sanjeeyann Paleatchy, est composé par un panel de penseurs et d’artistes, créateurs, qui ont l’ambition de mettre en avant les talents réunionnais contemporains. Sa mission est de penser l’événement, de lui donner son identité, ses orientations artistiques mais aussi pédagogiques. Ensemble, ses membres ont construit un événement avec une proposition culturelle forte, et ce dans les différents pôles artistiques engagés.La Kompani soul city sous l’égide de Didier Boutiana accompagné d’une trentaine de danseurs, nous proposent un spectacle d’ouverture de 30 min chaque soir sur le débarcadère. La troupe s’est appropriée cet ouvrage d’art symbolique de la connexion de l’homme avec son île pour nous proposer une oeuvre singulière. La troupe se divisera ensuite pour ponctuer le parcours urbain dans la soirée.La proposition musicale a fait l’objet d’une réflexion conduite par David Manteau et Arno Bazin.Spécialistes et passionnés de musique locale et régionale. Ils nous proposent une diversité d’artistes représentatifs de la richesse musicale contemporaine de l’île.Groupes (45 min) :Tim ZéniAnanda Peters & Gilles LauretKanaselDJ set (3x30 min) :J-ZeusSolistes (3x20 min) :Richard BeaugendreJim FortunéStéphane GuézilleGroupes (45 min) :SayaKaf MaronKlowdyDJ set (3x30 min) :Do MoonSolistes (3x20 min) :MélomaneDenis BanorLéa NoëlGroupes (45 min) :TapokApoloniaLélin Gado (Zantak)DJ set (3x30 min) :PsychorigidSolistes (3x20 min) :Julien CourtoisPatt BurterDe 20h à 22h : Léspas Leconpte de Lisle, propose un voyage musical, en quatre volets de créateur en perpétuelle recherche de nouveaux horizons. Évènement gratuit, orchestrée par Labelle.Labelle présente la 1ère nuit des musiques expérimentalesLe duo d’artistes KidKreol et Boogie nous proposent une sélection qui s’ouvre à d’autres champs d’expression que celui du graffiti. Parmi cette sélection en plus de graffeurs, vous retrouverez des peintres, graphistes, plasticiens.Avec l’accompagnement de KidKréol et Boogie, les artistes sont invités à investir l’espace urbain pour des réalisations insolites.Méo : Peintures réalistes, kréolité urbaine.Sensei : Dessin, peinture murale, architecture, patrimoine.Mathilde Fossy : Graphisme, typographie, texture, paysage.Jean Marc Lacaze : Dessin, hybridation, plasticien.Vincent Box : Calligraphie murale, langue Kreol.Mur expression de 17 m devant l’hôtel Lacay, pour permettre à tous de s’exprimer artistiquement.Un espace de restauration avec de la cuisine du monde sous forme de stand et de food truck, pour un esprit food court Un espace bar avec Combi drink,Mise en place d’une grande table de 50 m, illuminé par des guinguettes pour un moment de partage, favorisant l’échange autour d’un grand choix de repas.La partie street food a été construite dans une démarche éco responsable, avec des prestataires ayant une sensibilité écologique notamment contre l’utilisation de plastique à usage unique.La démarche pédagogique et sociale est au cœur du projet 2019 : environ 400 personnes sont impliquées dans les travaux éducatifs et sociauxUn véritable échange se construit et va se poursuivre avec les différentes parties prenantes qui composent ce riche métissage culturel, à l’image de la population réunionnaise.La démarche est éprouvée : d’abord une rencontre avec l’équipe Réunion Métis sur des thématiques tourisme, culture, land art, histoire du peuplement puis échanges sur les opportunités d’être ambassadeur de Réunion Métis et de pouvoir participer à cette aventure.a été sollicitée afin de réfléchir à la promotion touristique de l’événement.de la commune de Saint-Paul vont travailler sur le land art avec la Ville d’Art et d’Histoire.(section Arts Appliqués) travaillent sur la baie du peuplement, en image.(option audiovisuelle) captureront les moments et l’avis du public lors de la manifestation.échangeront sur le tissage de coco., le 21 septembre 2019 sera une journée de cohésion d’équipe et de nettoyage de la plage et de la ville.L’ensemble des participants, mécènes, artistes, bénévoles et commerçants a été sensibilisé au développement durable. Nos partenaires et prestataires ont, dans la mesure du possible, prêté attention au bon respect de l’environnement dans l’exercice de leur activité.