Réunion et Maurice: risque pluvio-orageux à nouveau pour cet après midi

Le 17/01/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 168

Suivi de la situation en temps réel.

2019 JAN 17 06h40 Mascareignes.Les averses orageuses de la nuit se calment temporairement ce matin.Mais comme l'atmosphère est humide et instable des passages d'averses peuvent toucher les îles malgré tout ce matin.Voir publication en temps réel de 03h40 sur ce site: https://www.meteo974.re.A plus tard et prudence sur les routes!Cheers,Patrick Hoareau.