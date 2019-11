Réunion préparatoire inter-région française pour le réexamen des Fonds Europeens

Le 21/11/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 104

Ce mercredi 20 novembre, Yolaine Costes, Vice Présidente de La Région Reunion chargée des Affaires Européennes et les services Europe de La Région ont retrouvés leurs homologues des autres Régions de France pour une réunion de travail et de préparation pour le réexamen annuel 2019 des Autorités de Gestion de fonds européens Françaises.



Cette semaine placée sous le signe des Régions Ultrapériphériques et de l’Europe, pour La Région Réunion, avait débutée à Bruxelles avec la rencontre des Presidents des RUP et s’achèvera ce jeudi 21 novembre à Marseille avec le réexamen annuel des Régions gestionnaires des fonds structurels Européens.



Cette réunion de travail est dans la continuité des démarches de négociation Post-2020 et doit aboutir à une programmation optimale pour la période 2021-2027 pour les différentes régions françaises en prenant en compte les spécificités de chaque territoire dans leur perspective de développement.



Au programme de ce jeudi, auront lieu des tables rondes sur l’état des lieux de la période 2014-2020, sur les priorités pour les futurs PO 2021-2027, des présentations des différentes stratégies agricoles, maritimes européennes.



Pour rappel, La Région Réunion, autorité de gestion du Programme Opérationnel FEDER 2014-2020 est à ce jour à près de 950 porteurs de projets, 72% de programmation de l’enveloppe globale et un objectif 80% de programmation à fin 2019.