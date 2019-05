Réunion: soleil plutôt généreux. Maurice:: averses plus fréquentes mais les éclaircies résistent sur le nord et l'ouest

RODRIGUES: averses passagères possibles aujourd'hui

Bonjour la Réunion et les Ziles!

MAURICE

RODRIGUES

REUNION

TENDANCES POUR LA JOURNEE

REUNION:

07h41: radar de Trou Aux Cerfs. Des bandes pluvieuses arrivent sur MAURICE par l'est. La REUNION est dans une zone plus dégagée. Crédit image MMS2019 MAI 05 07h25 MascareignesLes vents d'est continuent de pousser des nuages porteurs d'averses suretLaest dans une zone plus dégagée ce matin.après les averses de la fin de la nuit les entrées maritimes sont sensiblement moins nombreuses qu'hier Samedi sur les régions est et c'est tant mieux en cette journée dominicale.Le volcan est plutôt sous le soleil(8.3° à 07h d'après la station Météo France) et ce n'est pas trop mal pour le littoral allant de Sainte Rose à Saint Denis ou les éclaircies dominent.Quelques entrées maritimes furtives restent possibles ce matin sur le littoral est mais dans l'ensemble le soleil a la main et cela est sans contestation possible sur les régions ouest et sud.La journée s'annonce excellente sur les plages ou on attend une maximale de 29° à 30° voire localement un peu plus . Au Maïdo le point de vue est toujours aussi exceptionnel avec un ciel dégagé ce matin et VOUS POUVEZ CLIQUER POUR LIRE LA SUITE ET POUR VOIR LES ANIMATIONS SATELLITE Sur ce je vous souhaite un excellent début de Dimanche et vous dis à plus tard.Cheers,Patrick Hoareau.