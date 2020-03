Réunionnais à Singapour: "Nous avons déboursé 1000€ sans aucune certitude de pouvoir embarquer"

Un conseil : rest ter la mem ! Bangkok ou Singapour le moins pourri que la Réunion aster. Ici, le virus est maintenant partout avec l'aide bienveillante du Préfet et de l'ARS. Restez donc en terre asiatique civilisée et développée. Ne rejoignez surtout pas notre quart-monde réunionnais bien infesté avec l'aide de l'Etat et de ses représentants. Rest ter la mem. Nou retrouve (pli tar ... si nou la pa fini mor)

il vaut mieux-être coincé à Singapour on a de meilleures chances de survie qu a la reunion ou en France et a Singapour on vous.laisse pas dans ma rue.. 3 millions d'habitants et presque pas d'épidémie la bas.

10. regor le 26/03/2020 15:01



A post 8 : Singapour compte 5 , 612 millions d'habitants on est loin de vos 3 millions et elle comptabilise 631 cas dont 2 décès à la date d'hier 25 mars .Il me semble bien que vous êtes chez vous et non dans la rue comme nous tous , nous avons un chez nous , la France ne vous laisse pas dans la rue , elle interdit simplement d'aller dans la rue pour vous protéger . Vous racontez des conneries , changer de nationalité et allez à Singapour et foutez nous la paix , l'herbe est toujours plus verte ailleurs , mais certains ne crache pas sur les aides ( alloc et autres ) venus de France , proposer l'indépendance de la réunion si la France est si mauvaise envers vous .