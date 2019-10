"Réunions" La série Feel-Good

CO-PRODUCTRICE KWAI PRODUCTIONSCe sont les auteurs-créateurs qui sont venus voir la production avec l’envie de faire une série « feelgood » dans laquelle les gens refaisaient leur vie.Et on a toujours envie de refaire sa vie au soleil ! L’histoire de la série se justifiait d’autant plus à La Réunion que l’île véhicule un vrai exemple du vivre-ensemble et de mixité réussie. Par ailleurs, la famille, un pilier de la série, tient réellement une place importante à La Réunion. Il suffit de voir tous les pique-niques le week end ! Sans oublier des décors très différents à foison. Les gens ont envie de voyager à travers des histoires, mais aussi des décors.C’est très important pour nous de pouvoir compter sur des ressources locales, de trouver des acteurs, des actrices et des techniciens sur place. La Région Réunion est très active depuis plusieurs années, elle a mis tout cela en oeuvre.On a trouvé beaucoup de monde sur place. Un peu plus de la moitié de notre équipe est locale. La plupart des chefs de postes sont Réunionnais. On a reçu et formé également plusieurs stagiaires de l’ILOI sur le tournage.10 000 km, ça fait loin. Donc lorsqu’on est sur place, on a besoin d’être efficaces. Quand on peut s’appuyer sur des acteurs locaux et régionaux actifs dans ce domaine, ça fonctionne beaucoup mieux !Sur la série, la Région nous accompagne à hauteur de 720 000 €.L’équipe loue, mange, dort sur place, se déplace pendant deux mois… il y a donc beaucoup de dépenses locales ! Les retombées économiques sont immédiates.La série, en prime time sur France 2, est une très belle exposition. Non seulement de la région, mais aussi des talents locaux. Sur une grande chaîne comme ça, on espère avoir au minimum 3 000 000 de téléspectateurs.Enfin, il y a l’appétence de l’international. D’habitude, nos séries se vendent minimum dans 35 pays. Il n’y a pas de raison que la série « Réunions » ne se vende pas à l’étranger ! On espère donc des retombées à moyen ou long terme pour le territoire.