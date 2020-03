Revalorisation des allocations familiales et du RSA au 1er avril

Le 31/03/2020

Le premier avril est synonyme de changement dans plusieurs domaines économique et sociaux. En pleine crise du coronavirus, voici ce que le gouvernement a validé mais également reporté à cause de la crise.

Au rayon des changements, les ayants droit de l'allocation pour les adultes handicapés (AAH), la prime d’activité, et l’ensemble des allocations familiales seront revalorisées de 0,3 %.



Les allocataires percevant le RSA (revenu de solidarité active) percevront une augmentation de +0,9 % pour s’établir à 564,78 euros maximum, au lieu de 559,74 euros actuellement. L’indemnisation des chômeurs en fin de droits en mars se poursuivra en avril en raison de la crise.



Le gouvernement a annoncé que les prestations sociales seraient versées le 4 avril au lieu du 6 avril en raison de la crise.



En matière de report, la réforme des APL, prévoyant leur calcul à partir des revenus actuels et plus ceux remontant à deux ans, est repoussée pour les bénéficiaires. En raison de la crise sanitaire, la trêve hivernale est prolongée jusqu'au 31 mai, interdisant les expulsions jusqu’a à cette date.



La réforme de l’assurance chômage qui devait modifier le calcul de l’allocation-chômage pour les personnes dont la fin de contrat de travail est reportée au 1er septembre 2020.