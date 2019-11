Réveil encore plus ensoleillé que prévu, des averses locales cet après-midi

Le 18/11/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 522

Prévisions pour le lundi 18 Novembre

➡️le soleil fait un retour remarqué. Il se laisse facilement admirer en dépit de nuages élevés qui zèbrent le ciel par endroits.Les thermomètres enrhumés sur les régions Est ces derniers jours retrouvent la forme estivale. Voir détails ci-dessous.En cours de matinée les nuages se développent sur les pentes.➡️des averses éparses mouillent l'intérieur. La région du volcan, celle des plaines et localement les hauts du Sud sont exposés.Les éclaircies offrent une belle résistance sur le littoral dans l'ensemble.chahute en rafales vers le Port, les plages de l'Ouest et la région de Sainte Rose. Les pointes peuvent encore localement dépasser 60km/h.Il est noté à un degré moindre vers la Plaine des Cafres.est rendue agitée à forte sous l'effet du vent. Elle reste un peu plus favorable dans les lagons.Température du lagon: proche de 26°.➡️➡️05h29 le 19 --18h36 le 18🧳 La pression atmosphérique à 05h00 à Gillot :

🌡️ Températures prévues

TENDANCES POUR LE MARDI 19 NOVEMBRE

Le soleil domine au lever du jour.Les nuages se développent rapidement sur les pentes et dans l'intérieur en matinée. Des averses se déclenchent avant le début de l'après-midi, elles deviennent plus fréquentes et plus marquées et finissent par déborder localement sur les zones littorales.Le vent est modeste et la mer peu agitée dans l'ensemble.