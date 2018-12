Réveillon à l’Hermitage : tout un dispositif de sécurité déployé

Le 28/12/2018 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 105

Ainsi, pas moins de 212 personnes seront mobilisées cette nuit du 31 décembre dont 119 pour la sécurité à proprement parlé. Des gendarmes, des policiers municipaux mais aussi des agents de sécurité et des agents de surveillance de la voie publique (ASVP).Au niveau des secours, 30 volontaires de la Croix Blanche seront sur le site. Ils complèteront le Poste médical avancé animé par 16 personnes dont un médecin, des infirmières et des secouristes.Deux autres postes de secours seront déployés dans les locaux des MNS de l’Hermitage la passe et l’Hermitage village. Enfin, des véhicules et engins de secours seront disponibles sur site en cas d’intervention.Un dispositif de sécurité présenté ce jeudi 27 décembre à l’Hermitage par la cinquième adjointe en charge du tourisme à Saint-Paul, Patricia Locame, et de l’adjoint du quartier de la Saline délégué à la sécurité.L’autre aspect de la sécurité concerne la circulation. Elle sera à sens unique – du Sud vers le Nord – dans a rue des Sables. Le stationnement y sera autorisé uniquement côté mer. Le dispositif sera opérationnel dès 8 heures le matin. Plus de détails en cliquant ici Découvrez ci-dessous le plan de circulation prévu.