Réveillon du 31 décembre : Les forces de l’ordre "seront particulièrement présentes sur les routes"

Le 28/12/2018 | Par N.P | Lu 514

La préfecture communique en cette veille de week-end, prolongé pour certains, en vue des festivités de la Saint-Sylvestre :



"À l’approche des fêtes de fin d’année, période particulièrement sensible en matière de sécurité routière, le Préfet de La Réunion appelle les usagers à faire preuve de vigilance et de prudence en adoptant un comportement responsable sur la route.

Au 27 décembre 2018, 48 personnes ont perdu la vie sur les routes de La Réunion, soit 2 de plus que l’an dernier à la même date. La consommation excessive d’alcool et/ou de stupéfiants reste la principale cause des accidents mortels.



Quelques conseils utiles pour que la fête soit réussie pour tous :

• Inciter les conducteurs à désigner un « Sam » avant de sortir

• « Quand on tient à quelqu’un on le retient. Ne laissez pas quelqu’un qui a bu reprendre la route ».

• « Fumer du cannabis est illégal, sur la route ça peut être fatal » (le mélange drogue/alcool, assez courant, expose très fortement l’usager au risque, puisqu’il multiplie par 29 le risque d’avoir un accident mortel).



Pour que les vacances finissent aussi bien qu’elles ont commencé, changeons notre comportement au volant ou au guidon :

• Adoptons une conduite responsable.

• Respectons le partage de la route.



Les forces de l’ordre seront particulièrement présentes sur les routes pour des opérations de contrôles pendant cette période de fêtes."