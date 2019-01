Réveillon sur les plages: À première vue, moins de déchets que l'an dernier

précise Eddy Caparin, rappelant qu'il ne faut pas oublier les ordures collectées par les camions-poubelles du TCO.

Aujourd'hui comme hier, les équipes de Tamarun s'affairent à ramasser les déchets laissés sur les plages de l'Ouest par des réveillonneurs indélicats. Ce mardi 1er janvier, c'est la partie plage et les rues annexes de la station balnéaire qui ont été nettoyées par la trentaine d'agents mobilisée. Ce mercredi, une vingtaine poursuit le travail avec le sous-bois et le nettoyage des sanitaires publics."À première vue, il y a moins de déchets que l'an dernier", estime Eddy Caparin, responsable d'exploitation de la SPL Tamarun. Canettes, bouteilles de bière, restes de nourriture, assiettes et gobelets en plastique font partie des déchets les plus retrouvés en ces lendemains de fête. Ce à quoi s'ajoutent des encombrants, notamment, pour le moment, "deux petits frigos, des palettes, des tentes cassées, un barbecue"."Le tonnage définitif sera connu en fin de journée ou jeudi matin",L'an dernier, ce sont 8 tonnes d'ordures ménagères et 1,5 tonne d'encombrants qui avaient été collectés par les équipes de Tamarun et Cycléa.