Revendications, barrages, affrontements...Il y a un an naissaient les Gilets jaunes de La Réunion

1. Modeste le 16/11/2019 08:35

Seigneur faite que la pluie tombe beaucoup, beaucoup......!

2. Stephane le 16/11/2019 09:15

A la base le mouvement est né d''un ras-le-bol fiscal et au passage à 80 km/h. Il y aura installation de 150 radars tourelle dès janvier 2020 à la Réunion. Alors, vous pouvez préparer les gilets parce-qu''on n''a pas fini de payer. Cqfd...

3. République le 16/11/2019 09:35

Toute minorité a le droit de parler au nom du peuple, mais elle n’est pas le peuple. Tout est dans l’amélioration de la représentation du peuple et l’évolution du système électoral (le vote obligatoire ? Un recours plus fréquent au référendum ?) Et à tous les coups le passage par une loi sur des évaluations obligatoires des politiques publiques, pour ce qui est de la part de l’État, mais aussi des collectivités locales et de toutes les structures (économiques, sociales et autres) qui bénéficient de l’argent public, l’argent de tous les citoyens. Les méthodes et les buts concernant ces évaluations citoyennes sont encore à préciser – élus, et citoyens tirés au sort et régulièrement renouvelés doivent se retrouver dans un cadre bien défini et au même niveau dans certaines grandes décisions à prendre. Un éclairage qui doit entrer pleinement dans la campagne pour les prochaines municipales. Des expériences difficiles, certes, mais un chemin incontournable si l’on veut vraiment faire progresser la démocratie à tous les niveaux de la société.

4. balayedovantzotportavant le 16/11/2019 09:53

le seigneur ne vous écoutera pas il connait la modestie et la souffrance de son peuple, le monde va mal si modeste a une solution pour sauver l'emploi en France les gilets jaunes sont preneurs

5. GIRONDIN le 16/11/2019 09:57

Vous avez oublié :



augmentation des taxes sur les carburants de Didier Robert



'' '' A ce stade il convient de rappeler que c’est le même Didier Robert qui en 2017 a fait voter par les collectivités une forte augmentation des taxes régionales sur les carburants.





On le sait, dans une île où la moitié des foyers ne possède pas de voiture, les augmentations des prix du gasoil et de l’essence n’étaient que l’étincelle qui a mis le feu à un baril de plein de frustrations et de ressentiments. Un détail. Une petite ligne dans les listes des revendications



D’autant plus que Didier Robert – toujours lui – avait déjà mis en place un fonds de compensation pour contenir ces hausses de prix. Des exonérations pour les professionnels et des chèques de 100 euros pour les familles les plus modestes. Alors un gel des taxes de l’Etat ?



Un peu langue de bois diront les moins hargneux, méprisant diront les autres… Le fond du problème subsiste : la cherté la vie, les 23% des actifs au chômage, les 42% de la population vivant sous le seuil de pauvreté, sans parler de ce sentiment d’être humilié par le pouvoir…



C’est tout cela que Didier Robert ne semble pas avoir compris. Pire : cette incompréhension, consciente ou inconsciente, devrait contribuer à renforcer le sentiment des réunionnais les plus défavorisés et les autres d’être profondément méprisés..... '' '.ipr





Rappel

Sur zinfo

Des gilets jaunes devant la Région pour réclamer la démission de Didier Robert

Le 03/12/2018 | Par NP | Lu 7943



Comme prévu, des gilets jaunes se sont présentés ce matin devant les grilles de la Région à Saint-Denis, fermée pour rappel ce lundi. Un rendez-vous donné pour réclamer notamment la démission du président de la collectivité, Didier Robert, coupable selon eux de la crise traversée ces derniers jours dans l'île

6. Fidol Castre le 16/11/2019 10:27

Le mouvement des Gilets Jaunes a été récupéré :

- à la Réunion par les hommes politiques kaniars

- en métropole par les syndicats, l'extrême-gauche et les Black Block







7. GROS LOTO ET IPHONE EK DODO le 16/11/2019 10:29

EST-CE QU''UN JOUR , CETTE DATE SERA FÉRIÉ ? SINON , ON SUPPRIME LE 1er MAI ET ON REMPLACE PAR CETTE DATE .

" LA FÊTE DES GILETS JAUNES " .POUR INFO , LES MUNICIPALES ARRIVENT , ET SURTOUT OUBLI PAS ALÉ VOTÉ .

8. martin lane le 16/11/2019 10:34

@ 1- oui, pour que le gouvernement Macron puisse continuer tranquillement de te faire les poches, de vendre les biens communaux, de t'empoisonner a petit feu et d'augmenter les frais de fonctionnement de l' Etat comme ses dépenses personnelles sans personne pour moufter...

C'est beau, l'altruisme , mais pour souhaiter que la pluie tombe, j'espere que vous faites partie des élites bien a l'abri...

9. Conclusion... le 16/11/2019 10:39

Les réunionnais se rendant toujours dans les grandes surfaces pour les enrichir...

Grande surface qui poussent comme des champignons sur notre île...

Augmentation signification des prix pour 2019...

Voilà le résultat...

10. DURAND le 16/11/2019 10:56

Tous les citoyens ou presque sont gilets jaunes mais croyez vous que de bloquer nos deplacements ou de faire nos courses soit la solution???



11. Isis le 16/11/2019 10:57

@ 1 Seigneur, faites que Modeste soit impacté(e) financièrement !

12. Veridik le 16/11/2019 11:04

Ça sert à rien avec ces oligarques en place

13. Carrément le 16/11/2019 11:08

Que la pluie tombe en abondance sur l ensemble de l île 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻il fêteront leur un ans chez eux dans le calme Avec leur famille 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻😁