[Revue de presse] Dimanche 15 mars

Le 15/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 266



Le Jour J s’offre la Une du Quotidien. Le journal a mis les élections municipales en couverture de son édition avec les nombreuses interrogations du jour. En cette période de pandémie de COVID-19, quelles vont être les conséquences du virus sur le scrutin ? Le journal se demande quel va être le taux d’abstention du jour.

Le JIR de son côté à choisir de mettre en première page le coronavirus et ses conséquences. Ainsi, le journal titre « la France confinée » pour rappeler toutes les mesures décidées par le gouvernement et la préfecture de La Réunion. Cinémas, restaurants et commerces sont fermés et il est demandé aux Français de limiter leurs déplacements.



Faits-divers



En raison de la pandémie de coronavirus, Madagascar a décidé de suspendre ses vols vers la France pendant un mois, relate le Quotidien. La Grande Île, qui affirme n’avoir aucun cas, veut ainsi protéger sa population.

Le Quotidien qui revient également sur l’évacuation à bord du paquebot Norvegian Spirit. Un touriste autrichien a eu un malaise cardiaque avant d’être transféré à l’hôpital, suscitant l’inquiétude de certains quand à l’origine du problème.

Enfin, le même journal revient sur l'agresseur au chien qui va être présenté au tribunal correctionnel lundi. Jeudi dernier, son chien, un malinois, avait attaqué un policier lors d'une intervention. Attaque qui a valu au fonctionnaire 7 jours d'ITT.