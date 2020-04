[Revue de presse] Dimanche 19 avril 2020

Le JIR consacre sa couverture à « l’amour en confinement ». Le journal réalise un grand dossier sur ces couples qui subissent une réelle épreuve durant le confinement. Après la santé et l’économie, le coronavirus menace également les couples. Obligé de vivre l’un avec l’autre sans répit, la situation est génératrice de disputes voir de séparations. D’autres fois, c’est les mariages qui doivent être reportés ou annulés.

De son côté, le Quotidien fait sa Une sur les îles désertes. Dans un grand dossier, le journal retrace l’histoire du peuplement de l’île. Le journal revient également sur les histoires de ceux qui se sont retrouvés seuls sur une île déserte dans l’Océan Indien.

Le Quotidien revient sur les nombreux contrôles policiers qui se sont déroulés à St-Denis et au Port. Face à une forme de relâchement de la population, les forces de l’ordre redoublent d’efforts pour faire respecter le confinement.À St-André, un homme a été interpellé pour tentative d’extorsion auprès d’un commerçant. Conduit à l’hôpital par les policiers, il en a mordu un. Il doit être déféré aujourd’hui et jugé demain.La police a également mis la main sur un homme recherché depuis 10 jours pour violences sur son ex-concubine. Cette dernière a activé le « téléphone grave danger » que lui avait donné la justice pour sa protection, car l’individu était à côté de chez elle.

C’est la saison des pétrels de Barau rappel le JIR. En pleine période de confinement, la SEOR rappelle qu’il est toujours possible de récupérer les oiseaux tombés au sol, car ils ne transmettent pas la maladie. La SEOR qui regrette le maintien de nombreux éclairages publics en cette période de confinement.De son côté, le Quotidien a fait un dossier sur les jeux en berne. Le PMU et la Française des jeux tournent au ralenti durant cette période. Une situation qui met en difficulté les buralistes et les casinos. Les jeux de poker en ligne remportent un grand succès durant cette période.Enfin, le Quotidien fait un article sur les cavistes qui ne désemplisse pas durant cette période, même si les cavistes ont quelques soucis d’approvisionnement.