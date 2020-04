[Revue de presse] Dimanche 5 avril 2020

Le 05/04/2020 | Par Zinfos974 | Lu 525





Le Quotidien consacre sa première page à ces « héros malgré eux ». Le journal revient sur ces personnes qui continuent à travailler malgré les risques pour leur santé. Qu’ils soient pêcheurs, bûcherons, hôtesses de caisse ou agents de l’ONF, le Quotidien a voulu mettre en avant ces « régimes spéciaux » qui contribuent à éviter le chaos.

De son côté, le JIR veut voir le verre à moitié plein en consacrant sa Une aux « bienfaits collatéraux » du confinement. À La Réunion, la pollution a baissé de 95% en raison de la chute brutale de la circulation.

Hier en fin d’après-midi au Port, les policiers sont intervenus auprès d’un attroupement. Un homme, saoul, provoquait et se battait avec les autres. Il s’en est même pris à un officier de la brigade anticriminalité. Il écope d’une composition pénale pour outrage.À Saint-Pierre un jeune homme alcoolisé a frappé et jeté par terre sa femme enceinte de 6 mois. Une plainte a été déposée et il a été placé en garde à vue. Inconnu de la justice, il a l’objet d’un rappel à la loi.Au Tampon, trois jeunes ont agressé un chauffeur de bus. Ne respectant pas les consignes sanitaires, fumant et buvant de l’alcool, le chauffeur les a rappelés à l’ordre, ce qu’ils n’ont pas apprécié. Ils l’ont frappé arrivés à la gare de Saint-Pierre. 2 d’entre eux ont interpellé, un majeur et un mineur. Ils seront présentés devant le tribunal, comme le troisième qui court toujours.