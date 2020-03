[Revue de presse] Dimanche 8 mars 2020

Le 08/03/2020 | Par Gaëtan Dumuids | Lu 282





En ce 8 mars, journée internationale des droits de la femme, les deux journaux locaux consacrent évidemment leurs éditions du jour à ces dames. Le JIR consacre sa Une aux femmes politiques, particulièrement celles qui se sont engagées dans les élections municipales. Le journal rappelle ensuite qu’il s’agit de la journée des DROITS des femmes en publiant un dossier sur les violences qu’elles subissent.

De son côté, le Quotidien met en avant une femme lieutenante de pompier. Dans son dossier, le journal met une suite de portraits de femmes. Qu’elles exercent des métiers dits masculins ou non, qu’elles soient dans la vie politique ou privée, jeune ou âgée, d’ici et d’ailleurs, c’est une belle galerie de femmes originales et formidables que le journal nous permet de découvrir.

Faits divers



L’actualité explique pourquoi cette journée des droits des femmes existe. Le Quotidien revient sur la comparution immédiate d’un St-josephois. Celui-ci a frappé sa compagne à coup de casseroles. La victime s’est vue délivrer 60 jours d’ITT. Le bourreau attend son procès en prison.

Les 2 journaux reviennent sur la fusillade de mercredi au Port. On apprend ainsi qu’un cinquième suspect a été entendu par les gendarmes, les quatre autres sont mis en examen pour violences aggravées.

Le JIR révèle également des violences lors d'un meeting de Michel Fontaine. Lors d'une réunion publique à la Ligne Paradis, un groupe d'individus a surgi et lancé des bouteilles de verres et des pierres sur le public et les candidats. Plaintes a été déposé par le maire et son équipe.