[Revue de presse] Jeudi 2 avril 2020

Le 02/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 493

Le préfet de La Réunion Jacques Billant s’affiche à la Une de la presse écrite. Le représentant de l’Etat détaille dans le Quotidien "son plan de bataille" pour faire face au coronavirus. "La bataille sera longue", prévient-il, appelant à rester confiné.



"Un préfet de combat", note de son côté le JIR. Jacques Billant envisage un couvre-feu pour les récidivistes et indique que des sociétés privées assurent la surveillance des centres de quatorzaine des voyageurs.

Le JIR livre le témoignage d’un contaminé au coronavirus. Jean-Pierre, 63 ans, dénonce "des manquements terribles qui ont conduit à une dégradation importante de son état de santé" .Le Quotidien fait un point de situation de l’épidémie de coronavirus. Les masques tant attendus et indispensables aux professionnels de santé devraient être livrés ce jeudi, a hier affirmé la directrice de l’ARS OI, Martine Ladoucette. 96 000 masques chirurgicaux et 64 000 FFP2 leur seront bientôt distribués.Vos deux journaux se sont rendus au premier centre ambulatoire dédié au Covid-19 qui a ouvert ses portes à l’Etang Salé. Ce dispositif a pour vocation de soulager les médecins de ville et désengorger les services d’urgence, en traitant les cas "sans gravité".