[Revue de presse] Lundi 30 Mars 2020

Le 30/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 1167

Le JIR rend hommage aux caissières, éboueurs ou aides à domicile qui continuent à travailler malgré le risque d’être contaminés. "Des centaines de travailleurs en première ligne". Dans les colonnes du journal, ils témoignent de leur crainte et de leur abnégation pour assurer les activités vitales.



"On attend la vague", titre de son côté le Quotidien qui fait le point sur les nouvelles organisations individuelles et collectives mises en place pour faire face à ce confinement.

Société



Dès ce lundi, les passagers arrivant dans l’île seront placés en strict confinement 14 jours et directement transportés dans un lieu d’hébergement. Hier, la barre des 200 cas a été franchie. Les autorités ont annoncé des mesures drastiques, relève le Quotidien.



Le JIR a interviewé le chef de service du Samu et des urgences du CHU Nord. Les effectifs ont dû être doublés pour faire face aux milliers d’appels par jour, "on se prépare à la vague épidémique, on espère qu'elle sera moins forte qu’en métropole", livre le professeur Bertrand Guihard.



"Bouée de sauvetage pour les planteurs". Des marchés dérogatoires de producteurs se sont tenus ce week-end notamment à St-Pierre, Le Tampon et St-Joseph dans le cadre d'un dispositif spécial de désinfection et de distanciation des clients, indique le Quotidien.