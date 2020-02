[Revue de presse] Mardi 25 février 2020

Le 25/02/2020 | Par Gaëtan Dumuids | Lu 465

Le quotidien fait sa Une avec une sur le cannabis thérapeutique. Dès septembre de cette année, l’île va se lancer dans l’expérience. Les acteurs sont sur les starting-blocks afin de rendre viable cette filière qui intéresse de nombreux agriculteurs. De son côté, le JIR consacre sa première page à la présence de mercure dans nos poissons. UFC-Que Choisir veut mettre en garde contre la présence de ce métal qui peut être dangereux pour les consommateurs. L’association veut plus de contrôles sur l’île où les espèces à risques sont très consommées.

Le Quotidien consacre son dossier du jour sur la prescription trentenaire. On y apprend comment un notaire dionysien a savamment orchestré cette procédure en faveur d’une dame qui a ainsi obtenu 100 000 m2 de terrain entre 2011 et 2013. Le Quotidien tente d’éclaircir les zones d’ombres de cette procédure judiciaire particulière à La Réunion. Le JIR s’intéresse à la guerre des chefs à la CFDT. Depuis plusieurs années, Joël Dalleau, président du syndicat commerce et service, et Jean-Pierre Rivière, qui représente l’UIR-CFDT, s’affronte dans les tribunaux. La Cour de cassation a récemment donné raison à Joël Dalleau dans cette guerre intestine.