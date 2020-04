[Revue de presse] Mercredi 1 avril 2020

Le 01/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 325

Un dispositif inédit a été mis en place pour accueillir les passagers à l’arrivée de l’aéroport Roland Garros et éviter la propagation du Covid-19 dans notre île. "Confinés sans discuter" titre le JIR; "Confinement immédiat" à La Une du Quotidien. Une centaine de personnels de l’ARS, l’aéroport, policiers ou encore urgentistes sont mobilisés à la descente des trois vols par semaine désormais autorisés.

Hier soir, la ministre de l’Outre-mer s’est exprimée dans les JT locaux. Annick Giradin a indiqué que le porte-hélicoptère Mistral en route pour La Réunion se trouve actuellement aux Maldives. Sur une envolée des prix, la ministre n’exclut pas "d’encadrer les prix de certains produits sur décision du préfet", a relevé le JIR.9 euros le prix du kilo d’oignons. "Dans ce contexte, certains revendeurs n’hésitent pas à spéculer et faire gonfler les prix parfois de manière totalement abusive", a dénoncé hier le président de la Chambre d’agriculture Frédéric Vienne dans les colonnes du JIR.Pour bénéficier d’une aide de 1 500 euros, les entreprises fragilisées par l’épidémie de coronavirus doivent être à jour de leurs cotisations sociales et fiscales, "ce qui n’est pas le cas de plus d’une entreprise sur trois à La Réunion", explique le Quotidien.