[Revue de presse] Mercredi 26 février

Le 26/02/2020 | Par Gaëtan Dumuids | Lu 433

Le JIR fait sa Une sur les métiers qui peinent à recruter. À La Réunion, malgré un taux de chômage qui ne cesse de monter, certains secteurs ne trouvent personne à embaucher. C’est le cas de la restauration ou des services de nettoyage qui n’arrivent pas à séduire les candidats.

De son côté, le Quotidien consacre sa couverture à Donovan Grondin. Le Réunionnais démarre aujourd’hui les mondiaux de cyclisme sur piste à Berlin. À seulement 19 ans, Donovan Grondin va tenter de décrocher une médaille, mais il va surtout tenter de valider son billet pour les JO de Tokyo l’été prochain.

Dockers et policiers s’inquiètent du coronavirus comme l’explique le JIR. La CGTR et le syndicat Alliance Police nationale regrettent qu’aucune mesure ne soit prise pour éviter que la maladie n’entre sur l’île. Ils souhaitent la création d’une Police aux frontières au Port.La Région et le réseau Car Jaune se lance dans la trottinette électrique. Pendant 2 mois, 15 ambassadeurs vont tenter l’expérience de se déplacer à l’aide de ce moyen de transport. À l’issue de cette phase de test, le retour de ces expérimentateurs confirmera ou non le lancement de cette offre à un large public.