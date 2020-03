[Revue de presse] Samedi 14 mars 2020

C’est bien évidemment le Covid-19 qui est dans toutes les têtes ainsi que sur la couverture de tous les journaux.

Dans son édition du jour, le JIR consacre sa Une aux fermetures des établissements scolaires dus au virus. Ajouté à cela la fermeture des crèches, c’est donc le parcours du combattant que les parents vont vivre à partir de lundi que le journal met en lumière.

De son côté, le Quotidien a réalisé un montage photo pour symboliser la situation. On y voit une dame âgée à la fenêtre regardant des élèves dans une cour d’école. Le journal veut ainsi montrer que les élèves n’ont plus classe, mais également que les EHPAD ne recevront plus de visiteurs. Dans un écart le Quotidien, rappelle également que toutes manifestations sportives sont annulées.





Faits-divers



Le Quotidien revient sur l’agression d’Yvette Duchemann. Deux des trois personnes interpellées passeront devant le juge selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

C’est une journée agité qu’à connu le tribunal de Champ-Fleuri hier relate le Quotidien. Une équipe de cambrioleurs passait à la barre pour une série de cambriolage à Salazie et Saint-André. Très agités, certains des prévenus se sont emportés. L’un d’eux à même détruit une canalisation d’eau dans la geôle où il attendait l’escorte policière.

