[Revue de presse] Samedi 21 mars 2020

Le 21/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 2641

Le JIR consacre sa Une aux 3 personnes contaminées. L’île connaît à présent 45 malades et l’épidémie semble s’accélérer. Le plus inquiétant c’est que 3 cas sont autochtones : il y a donc une chaîne de transmission dans l’île. Autre point de la couverture du journal : la fronde des médecins. L’absence de dépistage et le manque de matériel font craindre le pire à l’Ordre des médecins.

Bref, restez chez vous comme le titre le Quotidien. La Réunion va connaître son premier week-end de confinement. Les sorties à la plage, les randonnées ou les pique-niques sont formellement interdits.

Faits-divers



Les 4 cambrioleurs de 2 cabinets médicaux sont passés en comparution immédiate. Composé de 3 adultes et un mineur, le petit groupe a volé des masques tout en affirmant ne pas être au courant de l’épidémie. Preuve que les cons, ça ose tout comme disait Audiard. L’un des adultes écope de 4 mois avec sursis, les 2 autres 8 mois, dont 4 avec sursis.

Malheureusement, le confinement peut être un calvaire si l’on doit rester avec son bourreau. Comme le relate le JIR. Un homme a agressé son ex-compagne à Saint-Denis. Il a cassé la porte de son domicile avant de la frapper et de la mordre. Il a été interpellé par la police.

