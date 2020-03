[Revue de presse] Samedi 28 mars 2020

Le 28/03/2020 | Par Zinfos974 | Lu 1097



Dans son édition du jour, le JIR consacre sa première page aux pensions marron, les qualifiants de "Bombes à retardement". L’île compterait au moins une cinquantaine de ces structures d’accueil non autorisées. Des lieux où les règles propres à la gestion des personnes âgées ne sont pas respectées. De plus, nos confrères révèlent que l’ARS avait lancé un appel d’offres en juin dernier pour dresser un état des lieux de ces pensions "marrons". Mais rien n’a été fait à ce jour.

De son côté, le Quotidien fait sa Une sur un couple de Français rapatriés du Kenya à La Réunion. Atteint du COVID-19, l’homme a été transporté au CHU de Bellepierre tandis que sa femme a été confinée dans un hôtel. Le journal retrace le calvaire de ce couple.

Faits-diversLe JIR en a fait une manchette de sa couverture : un militant de Bras-Panon a tenté d’acheter des voix de son candidat en promettant des masques de protection. Le soutien de Jeannick Atchapa, candidat aux municipales, a publié une vidéo sur Facebook où il promet une boîte de 50 masques pour acquérir des voix. Bien placé pour le second tour, Jeannick Atchapa aurait vivement réprimandé son militant suite à cet acte qui peut lui coûter cher.Les deux journaux reviennent sur le procès des deux jeunes hommes qui avaient renversé et tué un quinquagénaire en avril 2019. Les suspects avaient volé une fourgonnette un peu plus tôt, mais pris en chasse par la police, la course-poursuite s’était achevée par la mort de l’habitant du chaudron. Le conducteur écope de 7 ans de prison tandis que le passager est condamné à 30 mois fermes.

SociétéLe confinement et la fermeture des marchés portent un gros coup aux agriculteurs, relate le JIR. Si les produits les plus utilisés se vendent toujours, les produits « secondaires » restent souvent sur les bras des agriculteurs. De plus, ces derniers s’inquiètent du manque de main-d’oeuvre dû à la situation.Le Quotidien s’intéresse à la razzia sur les oeufs actuels. Si aucune pénurie n’est à prévoir, les rayons des magasins se vident à vitesse grand V. Une augmentation dans l’île comprise entre 30 et 60% selon les professionnels, comme en métropole. Un phénomène déjà observé durant la crise des gilets jaunes.Enfin, le Quotidien annonce le report du Sakifo au mois de septembre. La vente de billets est mise en pause et les spectateurs peuvent échanger les leurs ou se faire rembourser.