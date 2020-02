[Revue de presse] Samedi 29 février 2020

Danyel Waro s’invite à la Une du Quotidien. Le roi du Maloya accorde une longue interview à nos confrères à l’occasion de la sortie de son dernier album "Tinn tout". Le chanteur y aborde plusieurs thèmes sans concession. Daniel Waro qui sera la tête d’affiche des 50 ans du Téat Plein Air de Saint-Gilles qui se déroule ce soir.





Faits-divers



Le Quotidien revient sur leurs révélations d’hier concernant la possible tentative de corruption à Saint-Pierre. Le journal a donné la parole à Nazir Valy, colistier de Michel Fontaine, accusé par une militante de l’opposition d’avoir essayé de l’acheter. L’ancien militant communiste se dit surpris par le comportement "d’une amie de 12 ans" et annonce porter plainte.

Le Quotidien revient également sur le rapport du BEA mer sur la noyade d’un marin langoustier de la SAPMER en avril 2019. Dans ce rapport, il est dit que certaines consignes de sécurité n’avaient pas été respectées.

Un Mauricien a été condamné pour trafic de vêtements et contrefaçon entre Maurice et La Réunion. Environ 100 000€ de marchandises sont entrés illégalement sur l'île. L'homme a été condamné à 18 mois de prison avec sursis et 10 000€ d'amende. Mais ce dernier s'est enfui sur son île natale.

Société



Le syndicat national à Pôle emploi (Snap) monte au créneau, relate le Quotidien. Dans le viseur, la réforme de l’assurance chômage et son impact sur l’île. Selon le syndicat, cette réforme va particulièrement impacter les « permittents », les demandeurs d’emploi qui alternent régulièrement période de travail et de chômage. Les contrats courts représentants 80% du marché de l’emploi à La Réunion.

Le nouveau bouclier qualité prix est en retard. Les partenaires ont en effet demandé deux semaines supplémentaires à l’État pour tenir compte des contraintes de l’année. En cause, la forte hausse du nombre produit et la participation des citoyens de l’observatoire des prix.

