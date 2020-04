[Revue de presse] Samedi 4 avril 2020

Le Quotidien fait sa Une sur l’appel à l’unité médicale lancé par la préfecture et de l’Agence Régionale de Santé. Pour lutter contre la propagation du virus COVID-19, les autorités sanitaires ont créé une « instance de dialogue », regroupant privé et public, ceci afin "d’éclairer" les décisions du préfet chaque vendredi.

De son côté, le JIR titre sur "la guerre des masques" actuellement en cours dans le monde. La France a besoin de 40 millions de masques par semaine, mais n’en produit que 8 millions hebdomadiers. D’où le besoin d’achat massif. Le problème, c’est que le monde entier est dans cette situation. Conséquence, une guerre commerciale est en cours pour obtenir les précieux masques où tous les coups sont permis. La France a ainsi découvert sur le tarmac d’un aéroport chinois qu’il n’y a que dans les films que les Américains sauvent le monde.

Dans un contexte de concurrence mondiale, la Région Réunion a annoncé la livraison la semaine prochaine de masques de protection pour les médecins. Le coût est d’environ 5 millions d’euros pour plus de 3 millions de masques. La pyramide inversée a également participé à l’achat d’un automate de dépistage pour le CHU a hauteur de 500 000€.Le Quotidien revient sur la reprise du Conseil de Prud’hommes mardi prochain. L’objectif est de régler les dossiers urgents pour permettre aux salariés de toucher leurs paies.Enfin, le JIR revient sur le rush des supermarchés. Avec le versement des salaires et prestations sociales, les grandes surfaces ont été prises d’assaut. Mais dans ce contexte d’épidémie et de confinement, faire ses courses relevait du chemin croix. D’ailleurs, le journal rappelle que pour l’occasion, policiers et gendarmes ont mené des opérations et des patrouilles dans les grandes surfaces.