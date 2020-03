[Revue de presse] Samedi 7 mars 2020

Le Quotidien fait sa Une sur le rachat de Vindémia. L’observatoire des prix, des marges et des revenus, l’OPMR, a remis son rapport sur le rachat de Vindémia par GBH. Dans ce rapport gardé secret, l’OPMR préconise la cession de huit magasins au lieu des quatre prévus, ainsi que d’autres structures (Sorélait, Supercash,..). Enfin si l’autorité de la concurrence validait l’opération, l’OPMR souhaite que le ministre de l’Économie évoque son pouvoir d'évocation. Surtout une « troisième voie » impliquant l’État, les collectivités locales, les représentants du monde économique et la population.

Du côté du JIR, ce sont les Francofolies qui s’offrent la première page. Les artistes péi et nationaux ont mis le feu à la Ravine-Blanche. C’est Grand Corps Malade qui était la tête d’affiche de cette soirée d’ouverture. Le slameur à la voix rauque à tout simplement séduit le public réunionnais.

Nos confrères du JIR s’intéressent à la villa vendue par Nassimah Dindar. La candidate à la mairie de St-Denis aurait revendu son bien immobilier pour la somme de 580 000 euros alors que le prix d’achat était de 115 000 euros. Cette vente fait déjà l’objet d’une enquête du Parquet National financier pour corruption, trafic d’influence et concussion. À présent, c’est la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique qui pourrait se pencher sur ce dossier en se penchant sur la déclaration de patrimoine de Nassimah Dindar lors de sa prise de fonction de députée.

Les élus de St-André étaient convoqués au tribunal correctionnel relate le Quotidien. Joé Bédier, opposant municipal, était convoqué pour diffamation à l'encontre du maire sortant. Verdict le 3 avril. Jean-Paul Virapoullé justement était convoqué pour une affaire de prise illégale d'intérêt.