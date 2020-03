Richard Nirlo: "Je serai le maire du social ici à Ste-Marie !"

Le 16/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 111

Arrivé en tête de ce premier tour des municipales à Sainte-Marie avec 36% des voix (5009 électeurs), devant le président de la Cinor Gérald Maillot (23,7%, 3058 électeurs) et Céline Sitouze (13,41%, 1731 électeurs), le maire sortant Richard Nirlo a remercié hier soir ses militants peu après la proclamation des résultats. Il compte sur une mobilisation encore plus importante dimanche prochain pour offrir à Sainte-Marie "sa plus belle victoire".