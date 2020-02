Rien à cacher, les filières élevage péi viennent au contact des consommateurs

Le 07/02/2020 | Par Ludovic Grondin - Régis Labrousse | Lu 285

Les filières élevage péi veulent se refaire une santé ou plus exactement une image. Sacrément écornée depuis des mois et ironie du sort par d’autres éleveurs ruinés, les coopératives s’unissent en vue d’opérations de communication grand public.

Rien à cacher. Les coopératives de La Réunion proposeront dans quelques jours des opérations séduction auprès des consommateurs.



"En 2019, le monde de l’élevage réunionnais a été l’objet de beaucoup de commentaires. Des commentaires qui ne reflétaient pas la réalité de notre métier. En 2020, nous sortons du silence pour raconter notre quotidien d’éleveurs, avec nos mots et notre coeur, car nous sommes très fiers de ce que nous accomplissons chaque jour pour remplir les assiettes des réunionnais", affirme Jimmy Payet, président de la coopérative des producteurs de lapins de La Réunion.



La CPLR et les principales coopératives agricoles locales (AVIPOLE, CANE, CPPR, Fermiers du Sud, OVICAP, SICALAIT, SICAREVIA, TERRACOOP et la FRCA) s’unissent pour aller à la rencontre des Réunionnais. Quatre réunions publiques seront ainsi ouvertes à tous les citoyens prochainement. Une initiative soutenue par la Chambre d’Agriculture où cette action s’est faite ce vendredi après-midi autour de Frédéric Vienne.



"Nos coopératives veulent démontrer leur union et leur professionnalisme, à l’heure où les consommateurs se posent des questions", déclare Olivier Robert, président de la SICAREVIA. Les représentants de filières font valoir 60 années d’expérience de coopératives - un modèle qui "démontre toute sa pertinence, sa force et ses créations d’emplois" - qui "nourrissent 860.000 réunionnais". "Je veux rappeler la fierté des éleveurs réunionnais à travers leur production de qualité, en circuits courts, pour répondre aux demandes des consommateurs. Même si tout peut être amélioré, nous n’avons pas ménagé nos efforts depuis des années. L’agriculture à La réunion est aujourd’hui une filière d’excellence. Il est indispensable de pérenniser les emplois sur notre territoire et de penser aux générations futures qui auront la responsabilité demain de nourrir les foyers réunionnais", anticipe Joël Sorres, président de la Fédération réunionnaise des coopératives agricoles (FRCA). Dans l'immédiat, ce sont donc des rencontres qui seront proposées aux Réunionnais aux quatre coins de l'île.



Les consommateurs pourront aller à la rencontre des éleveurs les :

Mercredi 12 février salle de conférence du Front de mer Saint-Paul

Mercredi 19 février Mairie annexe de Terre Sainte Saint-Pierre

Mercredi 11 mars Salle CINOR Saint-Denis

Mercredi 18 mars Salle du Champ de Foire Bras Panon