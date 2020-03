Risque de listeria : la préfecture rappelle des produits

Le 01/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 813

Des pâtisseries vendues dans une boulangerie locale sont contaminées par la listeria monocytogènes. La préfecture demande de ne pas consommer le produit.





Si vous avez acheté une « forêt blanche 8/10 parts surgelées » récemment, ne consommez surtout pas ce produit. Les gâteaux à risques ont été vendus dans les 4 boulangeries suivantes :



-Bourbon Délices à Ste-Clotilde

-Délices Créoles à Étang-salé

-Délices Gourmand à Saint-Paul

-Liotus à Saint-Joseph.



C’est la Boulangerie Yong qui a transmis de sa propre initiative cette alerte. L’ensemble des lots ont été retirés de la commercialisation. Ceux qui ont acheté ce produit sont invités à les ramener d’urgence au magasin concerné. Un remboursement sera effectué.



Les personnes qui auraient consommé les « produits » mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre et/ou douleur abdominale, isolée ou accompagnée de maux de tête, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.



Les femmes enceintes doivent être particulièrement attentives à ces symptômes, ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées. Ces symptômes peuvent évoquer une listériose, maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines.



La Boulangerie YONG se tient à la disposition des consommateurs pour répondre à leurs questions :



Boulangerie YONG, ZAC les Sables, rue de la Boulangerie, 97427 Etang-Salé

Tél : 02 62 26 59 69 / 06 92 85 42 68

Mail : qualiteyong@boulangerieyong.fr