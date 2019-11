Risque requin: L'application Dorsal débarque à La Réunion

Le 14/11/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 79

Après les États-Unis, l’Australie, l’Afrique du Sud ou encore le Brésil, l’application Dorsal d’alerte du risque requin débarque à La Réunion. Lancée en partenariat avec le Centre Sécurité Requin, l’application, d’origine australienne créée en 2015, permet de signaler une observation ou une attaque de requin. L’utilisateur complète de lui-même les différents champs d’information. L'information est ensuite validée par les équipes du Centre Sécurité Requin (ancien CRA) puis diffusée simultanément sur les pages Facebook et Twitter de l’appli Dorsal Réunion, sur le site internet et sur securite-requin.re (en cours de construction). Les signalements peuvent également se faire en ligne sur le site. La présence d’un requin une fois signalée, le Centre Sécurité Requin pourra effectuer une mission de prélèvement.Dorsal Réunion permet également de s’informer sur la présence récente d’un squale sur une zone précise.L’application compte près de 300 000 utilisateurs à travers le monde. Avec ce nouvel outil, le Centre Sécurité Requin entend répondre à son objectif de "permettre un accès à l’océan sécurisé pour la baignade et l’ensemble des activités nautiques" par le biais d’une meilleure "diffusion de l’information pour une meilleure prévention".Dans l’avenir, l’application pourrait évoluer vers une version "Dorsal By Elio" avec des informations complémentaires sur les drapeaux, filets, drones, vigies en place.