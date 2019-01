Risque sanitaire à Maurice : Grippe H1N1, 90 Bangladais placés en quarantaine

Le 20/01/2019 | Par E. Moris | Lu 377

Douze Bangladais ont été testés positifs à la grippe H1N1 et 90 se retrouvent en quarantaine à l’usine Tianli, Wootoon où ils travaillent parmi les 350 employés de l'établissement.

Selon la direction de l’usine Tianli, les autorités, notamment le ministère de la Santé, ne prendraient pas ce cas au sérieux car aucun traitement approprié n’a été administré aux malades.



Les symptômes ont été immédiats : douleurs, fièvre, vomissement, mal de gorge, entre autres.



Malgré une visite à l’hôpital Victoria, l'épidémie n'a pas été détectée et aucun protocole n'a été mise en place pour les malades.



C'est à la demande d’un médecin, à la suite d'examens sanguins pour la malaria, la dengue, le chikungunya et l’H1N1, qu'ils ont été testés positifs à la grippe H1N1.



Le ministère de la Santé a mis en quarantaine les personnes infectées et a demandé que les dortoirs soient lavés à l’eau de Javel avec port du masque obligatoire.



Aussi connu comme la grippe A, l’H1N1, ce virus peut se transmettre par la toux et par la salive. Il reste contagieux pendant plusieurs jours. Le virus se transmet rapidement dans l’environnement et a les mêmes symptômes que la grippe saisonnière.