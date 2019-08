Roanne: Des jeunes victimes du tabac chimique de La Réunion?

Le 01/08/2019 | Par N.P | Lu 4987

Les effets impressionnants et dévastateurs alertent au niveau national mais sont déjà connus à La Réunion. Le week-end dernier, six jeunes de Roanne dans la Loire ont été hospitalisés après avoir fumé une cigarette contenant une substance chimique.

Des cigarettes offertes par trois inconnus qui ont profité de leur état second pour leur voler leur téléphone portable.



A leur arrivée, les policiers ont découvert des jeunes surexcitées puis rapidement apathiques alors que l’un d’entre-eux mangeait des graviers.



Des analyses sont en cours. Les symptômes sont comparables à ceux de la chimique qui circule dans notre île et à Mayotte. Les effets "font penser à une drogue synthétique qui serait 400 fois plus puissante que le cannabis", a expliqué Bruno Courleux, adjoint au chef de la Brigade de sûreté urbaine de Roanne à France Bleu Saint-Étienne Loire, repris par FranceInfo. La Police du département a lancé un message d’alerte sur les réseaux sociaux.



Une enquête pour vol aggravé et administration de substances nuisibles a été ouverte, indique Le Progrès.